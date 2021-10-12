Большинство не сомневается в том, что в эту субботу Майрис Бриедис одержит победу над родившемся в Казахстане представителем Германии Артуром Манном. Сомнений в этом нет и у тренера латвийского боксёра Дмитрия Шихолая, который рассказал об этом в разговоре с TVNET.

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Летом представители Бриедиса вели переговоры насчёт проведения боя с польским боксёром Михалом Цесляком, но сторонам не удалось договориться и пришлось искать другого соперника, так как Международная боксёрская федерация (IBF) требовала защитить чемпионский пояс.

Польский портал RingPolska писал, что за бой против 32-летнего Цесляка Бриедису предлагали один миллион долларов, но по данным TVNET эта сумма далека от реальности и её следовало бы разделить на десять. В связи с этим, такой бой не был бы выгоден Бриедису и с финансовой точки зрения. Бой против Манна также не существенно повлияет на банковский счёт латвийского боксёра. Учитывая все затраты, выйдет примерно по нулям. Но бой необходим.

В начале этого года Бриедис собирался перебраться в тяжёлый вес, который считается престижнее и финансово более привлекательным. О планах сменить весовую категорию в разговоре с TVNET говорил и тренер боксёра Дмитрий Шихолай.

Бриедис набрал 104 килограмма, но в боксе не всегда всё происходит по задуманному сценарию. Если Бриедис проиграет Манну, что кажется маловероятным, то это не только станет большой сенсацией, но и существенно повлияет на дальнейшую карьеру латвийского спортсмена.