В среду Postimees напомнил о первой и последней казни в свободной Эстонии в 1991 году, когда казнили убийцу Рейна Орусте. Жестокий убийца-педофил Василий Очкаленко тоже мог быть расстрелян, но начавшаяся в начале 1990-х годов европеизация Эстонии сделала возможным, что наказание человеку, приговоренному к смертной казни в 1993 году, было в 1997 году заменено президентом Леннартом Мери на пожизненное тюремное заключение.

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Звериная сущность Очкаленко впервые проявилась в апреле 1990 года, когда пятилетняя Диана пропала с детской площадки. Четыре месяца спустя в лесу грибник заметил красный резиновый сапожок. Диана лежала в неглубокой яме, прикрытая ветками, нижнее белье натянуто на голову. В деревне изначально говорили о мести, потому что отец девочки был военным.