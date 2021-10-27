Искусственный интеллект (AI) давно уже стал участником полноценных бизнес-процессов. Будущее, о котором когда-то писали в фантастических романах, уже наступило. Пандемия Covid-19 изменила нашу жизнь. Люди стали больше времени проводить в виртуальном мире. Это породило новые потребности, в том числе и в киберпространстве. А если мы вам расскажем, что в Латвии (не где-то там в США или Южной Корее), а точнее - в рижском филиале крупной международной компании, также работали над созданием 3D-певицы, которая не просто покоряет соцсети своими песнями и клипами, а даже готовится к первому настоящему концерту? Знакомьтесь, Полар - загадочная 3D-певица и яркая премьера 2021 года!

Для абонентов

Сейчас вы скажете, что 3D-артист - это никакая не новинка. Что есть же Глюкоза, которая сначала была анимационной, а недавно в компьютерной игре Fortnite концерт давали такие звезды, как Скотт Трэвис и Ариана Гранде. Существенное отличие в том, что Полар не чей-то аватар в 3D-мире, а полноценная певица - 3D-персонаж. RUS TVNET встретился с создателями Полар и увидел своими глазами, как она "живет". Мы узнали, как она создавалась, кто за всем этим стоит и пишет для нее хиты. И, конечно, о планах на будущее, ведь они есть, и еще какие! "Это как ребенка родить", - отмечает креативный продюсер. Итак, добро пожаловать в мир Полар!

Что такое 3D-анимация?

3D-анимация - это созданные с помощью компьютерной графики объекты в трехмерном пространстве. Их, как правило, создают художники с помощью программ для 3D-анимации. Затем выполняется оснастка. Это вот эти пресловутые зеленые костюмы? Быть может, вы видели такие на актерах, которые играют каких-то анимационных персонажей? Так вот оснастка размещается определенным образом в ключевых точках, благодаря чему кажется, что объект движется. Более современные способы анимации включают технологию захвата движения. С ее помощью улавливаются и записываются движения актера, которые затем используются в цифровой анимации.

Чем уникальна Полар и как ее создавали?

Именно по такой технологии создана и Поляр (Polar):

5 октября в игре Avakin Life прошел концерт Полар, а также состоялась премьера дебютного клипа Close To You. Всего за неделю на YouTube он собрал уже 1 миллион просмотров и свыше 800 комментариев.

В TikTok Полар появилась в сентябре с первым дебютным роликом. После были добавлены еще шесть. За 20 дней видео с челленджем набрало 3,8 миллиона просмотров. А предпоследний ролик всего за три дня собрал 349 тысяч просмотров. В TikTok на 3D-блогера подписаны 71,4 тысячи человек, и это число только растет - по 5-10 тысяч подписчиков в день.

Видео: Полар (Polar) - Close To You