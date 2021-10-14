"Нас попросили раздеться"

"Мы вели переговоры со стадионом заранее и знали, что флаг запрещен на арене. Не около, правда, а на ней непосредственно", - заявили представители НКО, добавив, что им предложили сложить всю атрибутику в камеру хранения, поскольку на стадион с ней пускать не разрешали.

"У нас не было с собой ни флагов, ни баннеров - как просил нас стадион. Одного из нас Тыну Сирель (гендиректор ЭФС - прим. ред.) попросил раздеться. Он сказал, что на матче присутствует представитель ФИФА из Финляндии, который против бело-красного цвета. Это политически мотивированные цвета. Мы все были возмущены. Напоминает одного европейского диктатора, который сажает в тюрьму людей за красные лампасы на белых штанах, канадский флаг, висящий на кухне или за то, что люди хлопают в ладоши. Очень жаль, что делегат от ФИФА испугался пообщаться", - пожаловались представители НКО.