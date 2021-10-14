Сб, 16.10.2021
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"Нас попросили раздеться"

Болельщики на матче Эстония - Беларусь.

ФОТО: Eero Vabamägi

В минувшую пятницу, 8 октября, в рамках отборочного турнира ЧМ на таллиннском стадионе "А. Ле Кок Арена" состоялась встреча между сборными Эстонии и Беларуси. Эстонским футболистам удалось одержать победу со счетом 2:0. Некоторых белорусских болельщиков расстроило не столько поражение их команды, сколько общение с эстонскими футбольными властями, пишет Rus.Postimees.

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"Мы вели переговоры со стадионом заранее и знали, что флаг запрещен на арене. Не около, правда, а на ней непосредственно", - заявили представители НКО, добавив, что им предложили сложить всю атрибутику в камеру хранения, поскольку на стадион с ней пускать не разрешали.

"У нас не было с собой ни флагов, ни баннеров - как просил нас стадион. Одного из нас Тыну Сирель (гендиректор ЭФС - прим. ред.) попросил раздеться. Он сказал, что на матче присутствует представитель ФИФА из Финляндии, который против бело-красного цвета. Это политически мотивированные цвета. Мы все были возмущены. Напоминает одного европейского диктатора, который сажает в тюрьму людей за красные лампасы на белых штанах, канадский флаг, висящий на кухне или за то, что люди хлопают в ладоши. Очень жаль, что делегат от ФИФА испугался пообщаться", - пожаловались представители НКО.