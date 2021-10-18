"Мне очень хочется верить врачам. Мне 35 лет, я хочу жить"

Сейчас уже трудно сказать, с какого года нужно вести отсчет начала тяжелой болезни Олеси Кольцовой (35). Первые боли за ухом появились у нее в 2007 году после посещения зубного врача. Поначалу симптоматика была неприятной, но не очень мешающей жизни. Серьезный удар по здоровью был нанесен в 2013 году. И только в 2017 году врачи ясно сказали пациентке, что у нее рак.

Операцию Олесе все же сделали, но за дело взялись московские специалисты, работу которых, естественно, пришлось оплатить самостоятельно. И на этом история могла бы обрести пусть и после долгих мытарств, но все же счастливый конец, однако основная болезнь продолжала развиваться. "Сейчас у меня рак слюнной железы с метастазами в легких и печени. Никакого лечения мне предложено не было. Доктор сказала, что метастазы еще маленькие и в моем случае настолько медленно развиваются, что проводить химиотерапию еще рано. Нужно дать им еще вырасти, чтобы лечение было более эффективным. Знаете, я не врач, но мне ясно, что так далеко зашедший рак требует действий. Есть ли у меня время ждать? Мне нужна хоть какая-то определенность. Могу я строить планы на будущее? Могу я начинать учебу. Я хочу успеть родить ребенка, но вынуждена сидеть и ждать, когда начнется лечение. Последнее вытребованное КТ всего тела показало, что метастазы в легких и печени несколько увеличились, но никаких инструкций от лечащего врача я опять не получила".