Пн, 18.10.2021
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"Мне очень хочется верить врачам. Мне 35 лет, я хочу жить"

Олесе Кольцовой всего 35 лет, и она очень хочет жить.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Экспертная комиссия по надзору за качеством медицинских услуг признала, что несколько лет для постановки пациентке правильного диагноза потребовалось потому, что проблему искали не там. Но признавать ошибку врачей комиссия отказалась, пишет Rus.Postimees

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Сейчас уже трудно сказать, с какого года нужно вести отсчет начала тяжелой болезни Олеси Кольцовой (35). Первые боли за ухом появились у нее в 2007 году после посещения зубного врача. Поначалу симптоматика была неприятной, но не очень мешающей жизни. Серьезный удар по здоровью был нанесен в 2013 году. И только в 2017 году врачи ясно сказали пациентке, что у нее рак.

Операцию Олесе все же сделали, но за дело взялись московские специалисты, работу которых, естественно, пришлось оплатить самостоятельно. И на этом история могла бы обрести пусть и после долгих мытарств, но все же счастливый конец, однако основная болезнь продолжала развиваться. "Сейчас у меня рак слюнной железы с метастазами в легких и печени. Никакого лечения мне предложено не было. Доктор сказала, что метастазы еще маленькие и в моем случае настолько медленно развиваются, что проводить химиотерапию еще рано. Нужно дать им еще вырасти, чтобы лечение было более эффективным. Знаете, я не врач, но мне ясно, что так далеко зашедший рак требует действий. Есть ли у меня время ждать? Мне нужна хоть какая-то определенность. Могу я строить планы на будущее? Могу я начинать учебу. Я хочу успеть родить ребенка, но вынуждена сидеть и ждать, когда начнется лечение. Последнее вытребованное КТ всего тела показало, что метастазы в легких и печени несколько увеличились, но никаких инструкций от лечащего врача я опять не получила".