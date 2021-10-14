Фотомодель Илона Кожеченкова: родилась в Чехии, живет в Киеве и Риге, а ее фото попали даже на Тайвань
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"Вот в такой солянке я живу", - говорит наша следующая героиня рубрики Made in LV. Онлайн-изданию KLIK 32-летняя латвийская модель Илона Кожеченкова призналась, что ее жизнь невероятно хаотична и спонтанна, но она счастлива.
Илона попробовала себя в невероятном количестве профессий - была моделью, парикмахером, фитнес-тренером, танцовщицей на пилоне, радиоведущей, организатором мероприятий и продюсером. И ей понравилось все!
Девушка просто не смогла остановиться и от чего-то отказаться. Ей всегда хотелось и хочется быть везде и успевать все!
Наверное, вы встречали людей, которые, кажется, способны накалить воздух? Илона именно такая! Как только она появляется в помещении, в нем сразу активнее продвигается работа, решаются невыполнимые задачи, а порой происходят чудеса.
К примеру, таким чудом было появление Ренарса Кауперса на концерте, который она организовала, а после - знакомство с именитым российским радиоведущим и поездка в Москву.
Впрочем, все по порядку...
Илона Кожеченкова не может сказать себе, что является ее основным видом деятельности. Она фотомодель, парикмахер и сертифицированный фитнес-инструктор, хотя многие рижане, работающие в сфере концертной индустрии знают девушку в роли организатора массовых мероприятий и частных корпоративов.
"Я родилась в Чехии, мой папа был офицером Советской армии. По воли истории в паспорте в отметке о месте рождения красуется Чешская республика", - рассказывает Илона.
Но она подчеркивает, что живет сейчас на две страны. Илона часто летает в Киев. Особенно интенсивность полетов возросла во время пандемии и локдауна в Латвии.
"Когда стало невозможно учиться и тренироваться - я полетела... В первую очередь я летела учиться - на мастер-классы по мужским стрижкам, ведь стартовала я в профессии как барбер, а мой главный интерес был именно в мужских стрижках", - рассказывает с гордостью девушка.
Кроме того, в Киеве все открыто, там нет таких серьезных ограничений как в Латвии.
Илона вспоминает, что поворотом в ее карьере стало сотрудничество с одним из известнейших в Риге салонов красоты. Тогда она осознала, что интересно работать и с женщинами.
Что касается ее спортивной карьеры. Илона подчеркивает, что если ты "отчаянный спортсмен", то всегда придумаешь, как тебе тренироваться - бегать по лестнице в подъезде, заниматься на улице, на балконе, устроить комнату для занятий дома и прочее. Ограничения не могут остановить настоящего фанатика спорта.
Девушка указала, что она не останавливалась на фитнесе. Она попробовала себя и в Pole Dance. Илона брала уроки у нескольких именитых тренеров по танцу на пилоне в Латвии. Посещала несколько студий, но теперь нашла себя в направлении Frame Up.
*Frame Up - это танец-провокация. Это смесь стилей, основным направлением в которой является стрип-пластика, но также можно использовать джаз-фанк, high heels и другие .