"Вот в такой солянке я живу", - говорит наша следующая героиня рубрики Made in LV. Онлайн-изданию KLIK 32-летняя латвийская модель Илона Кожеченкова призналась, что ее жизнь невероятно хаотична и спонтанна, но она счастлива.

Илона попробовала себя в невероятном количестве профессий - была моделью, парикмахером, фитнес-тренером, танцовщицей на пилоне, радиоведущей, организатором мероприятий и продюсером. И ей понравилось все!

Девушка просто не смогла остановиться и от чего-то отказаться. Ей всегда хотелось и хочется быть везде и успевать все!

Наверное, вы встречали людей, которые, кажется, способны накалить воздух? Илона именно такая! Как только она появляется в помещении, в нем сразу активнее продвигается работа, решаются невыполнимые задачи, а порой происходят чудеса.

К примеру, таким чудом было появление Ренарса Кауперса на концерте, который она организовала, а после - знакомство с именитым российским радиоведущим и поездка в Москву.

Впрочем, все по порядку...