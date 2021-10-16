Трудное решение: руководитель частной экспедиции обдумывал поднятие рампы "Эстонии"

При наблюдении за экспедицией под руководством Маргуса Курма, стартовавшей 18 сентября из голландского порта Эмсхафен на борту исследовательского судна RS Sentinel, с первых же дней сложилось впечатление, что для исследователей рампа парома имеет крайне важное значение. Этот 12-тонный кусок металла еще два года назад, по словам норвежских документалистов, закрывал доступ на автомобильную палубу, но после видеосъемок нынешнего лета оказалось, что он может являться ключевым доказательством, которое дает ответы на вопросы о гибели "Эстонии": наконец подтвердить или опровергнуть официальную версию причин крушения.

Также исследование дало бы возможность точнее установить, погибла ли Эстония в результате того, как это указано в официальном отчете: отвалился визор, сбил рампу, вода попала на автомобильную палубу. Маргус Курм в эту версию не верит. И исходя из этого у него возник вопрос: почему бы не поднять рампу и не изучить ее, чтобы узнать: отваливалась ли рампа вообще и когда?