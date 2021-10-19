"Врачи говорили, что я никогда не смогу заниматься спортом": История чемпиона UFC

11 лет прошло с момента дебюта бразильца Чарльза Оливейры в UFC. В мае этого года боец смешанных единоборств стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70,3 кг). Многие не верили, что когда-нибудь do Bronx (прозвище спортсмена) доберётся до титульного боя, но это произошло.

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Оливейра родился в 1989 году в Сан-Паулу. Он рос в бедной семье и с раннего детства помогал матери, продавая сырные салаты. Именно на этой работе бразилец завёл хороших друзей, которые и привели его в мир единоборств.

В семилетнем возрасте у него обнаружили ревматизм костей ног и сердечные шумы. "Врачи говорили, что я никогда не смогу заниматься спортом", - говорил Оливейра в разговоре с ESPN. Мать будущего чемпиона рассказала, что её сыну предрекали жизнь в инвалидной коляске.

К счастью, Чарльз сумел победить болезнь с помощью медикаментов и регулярных упражнений, а вскоре вернулся к своим друзьям, с которыми обожал играть в футбол.

"Я сказал маме и папе, что лучше умру, чем перестану двигаться. Я молился Богу, и он услышал меня", - рассказал боец.

Первым видом спорта, которым Чарльз заинтересовался всерьёз, был джиу-джитсу. Тренер, который обучал его друзей, поинтересовался у 12-летнего Чарльза, не хочет ли тот присоединиться. Семья мальчика жила в нищете, поэтому не могла себе позволить оплачивать его занятия. В конце концов дядя Чарльза вместе с матерью смогли добиться для ребёнка спортивной стипендии, которая дала ему возможность заниматься.