"Сколько можно возиться с этими экспертами"

Заседание правительства 24 марта этого года было первым, в котором принимали участие представители на тот момент новосозданной группы экспертов из академической среды. В ходе заседания обозначились несколько проблем, которые к сожалению не были решены даже к моменту когда группа экспертов решила прервать свою деятельность на неопределенный срок.