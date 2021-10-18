"Сколько можно возиться с этими экспертами"

Нужно признать, что предоставленные экспертами оценки преимущественно основывались на теоретических знаниях, а не на выводах, полученных в ходе научного труда. Нехватка данных, нехватка времени, неясно сформулированные вопросы со стороны правительства - это были постоянные проблемы, на которые эксперты неустанно указывали. Желание внести научный вклад и, таким образом, понять концептуально определенную, методологически точную и эмпирически проверяемую перспективу было мотивацией каждого приглашенного эксперта посвятить свое свободное время разрешению крупномасштабного кризиса.
Однако сделанная этой группой работа была политизирована уже с самого начала. Сначала эксперты были необходимы, чтобы подавить внутренние разногласия в правительстве, так как отдельные министры относились к угрозам общественного здоровья легкомысленно. Как только в начале июня обновился состав правительства, работа этих экспертов фактически стала лишней.