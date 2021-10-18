Пн, 18.10.2021
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"Сколько можно возиться с этими экспертами"

Заседание правительства Латвии

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Заседание правительства 24 марта этого года было первым, в котором принимали участие представители на тот момент новосозданной группы экспертов из академической среды. В ходе заседания обозначились несколько проблем, которые к сожалению не были решены даже к моменту когда группа экспертов решила прервать свою деятельность на неопределенный срок.

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Нужно признать, что предоставленные экспертами оценки преимущественно основывались на теоретических знаниях, а не на выводах, полученных в ходе научного труда. Нехватка данных, нехватка времени, неясно сформулированные вопросы со стороны правительства - это были постоянные проблемы, на которые эксперты неустанно указывали. Желание внести научный вклад и, таким образом, понять концептуально определенную, методологически точную и эмпирически проверяемую перспективу было мотивацией каждого приглашенного эксперта посвятить свое свободное время разрешению крупномасштабного кризиса.

Однако сделанная этой группой работа была политизирована уже с самого начала. Сначала эксперты были необходимы, чтобы подавить внутренние разногласия в правительстве, так как отдельные министры относились к угрозам общественного здоровья легкомысленно. Как только в начале июня обновился состав правительства, работа этих экспертов фактически стала лишней.