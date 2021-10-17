В 1987 году британские журналисты выступили с сенсационной информацией - у королевы Великобритании Елизаветы II есть близкие родственницы, которые почти 60 лет были спрятаны от глаз общества... Обе кузины, о существовании которых никому не было известно, прожили свою серую жизнь в психиатрической клинике. Не нужно добавлять, что этот факт, бросающий темную тень на британский королевский дом, превратился в настоящий скандал! Кто были эти кузины и почему все произошло так, как произошло?

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29 июля 1981 года в королевской семье Великобритании произошло грандиозное событие - принц Чарльз женился на молодой Диане Спенсер. Конечно, на свадьбе были все сливки английской аристократии и бесчисленные представители рода Виндзоров. Когда у Собора Святого Петра остановилась карета королевы Елизаветы II, все репортеры пытались поймать лучший кадр. Елизавета II как всегда, с уважением и улыбкой повернулась к журналистам и помахала рукой перед объективами фото и телекамер.

В тот момент в неполном часе езды от собора, в помещениях для отдыха психиатрической больницы две женщины в зеленых больничных халатах не отрывали глаз от экрана телевизора. Как только там появилась королева, обе начали неловко махать руками и пытаться что-то сказать. Вместо слов они издавали только непонятные звуки, пока обе не начали громко кричать, радуясь увиденному по больничному телевизору.

В такой картине в психиатрических клиниках нет ничего необычного, и все-таки на обеих женщин персонал медучреждения посмотрел с грустью.

"Я помню, как мы с коллегами думали: если бы все произошло иначе, они, возможно, были бы среди приглашенных на роскошную свадьбу гостей", - вспомнила в интервью изданию Marie Clarie одна из медсестер психиатрической больницы Онелла Брайтвайт.