Убежать от дубины. Резня во Львове в 1941 году

Советский союз оккупировал украинский город Львов в сентябре 1939 года. В свою очередь немцы напали на СССР 22 июня 1941 года, и в течение недели оккупировали Львов сами. Немцы утверждали, что популяция городских евреев поддерживала Советский союз, поэтому на городских улицах раздели, унизили и избили очень многих мужчин и женщин Львова. В это время во Львове были убиты примерно 4000 евреев

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30 июня 1941 года украинские националисты создали во Львове временное правительство, во главе которого работали антисемиты. Город сразу же наполнили пропагандистские листовки, в которых предлагалось готовиться к этнической чистке. Созданные рабочие группы принялись за арест и уничтожение евреев, сообщает портал Tand of Online.

Вторая резня прошла в последние дни июля 1941 года. На убийство воодушевили немцы, однако в основе ненависти был и религиозный фанатизм.