Блогер и стилист Сергей Хатанзейский четыре года назад основал бренд винтажной одежды Volga Vintage. Еще несколько лет назад он выделялся среди латвийских дизайнеров и был почти белой вороной, то сейчас его коллекции в рамках Рижской недели моды - это событие и шоу, которое ожидаешь с нетерпением.

Теперь одеваться в секонд-хендах стало настоящим трендом, а вещи из коллекции Сергея охотно носят такие латвийские знаменитости, как Маркус Рива, Амината, Яна Брук и другие.

Любопытный факт: однажды к стилисту за консультацией обратились директора известной сети секонд-хендов, чтобы он научил их разбираться в винтаже.

Сергей Хатанзейский и его винтажный бренд Volga Vintage просто перевернули сознание фэшн-индустрии, когда впервые появились на Riga Fashion Week. Теперь стилист стремится каждый свой показ превращать в настоящий перформанс. Так произошло и в этом году.

Еще на церемонию вручения Национальной премии в области моды Сергей пришел в эпатажном наряде: на нем был спортивный костюм, русский платок в виде чадры на голове, а в руках - клеенчатая сумка а-ля "челнок с рынка".

В беседе с RUS TVNET стилист признался, что это была такая пиар-акция, тизер для предстоящего показа. Он пообещал, что будет красочное шоу.

И не обманул!

Показ получил название "Река" - конечно, речь шла о Волге-матушке, а вместе с ней был представлен публике целый калейдоскоп из народных костюмов, узорчатых платков, шерстяных носков, брючных костюмов, мини-юбок, баек и всевозможных пальто, приправленный русскими песнями и балалайками...