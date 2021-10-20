Volga Vintage: Сергей Хатанзейский о спасении планеты через секонд-хенд, натуральных шубах, 90-х и 2000-х
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Блогер и стилист Сергей Хатанзейский четыре года назад основал бренд винтажной одежды Volga Vintage. Еще несколько лет назад он выделялся среди латвийских дизайнеров и был почти белой вороной, то сейчас его коллекции в рамках Рижской недели моды - это событие и шоу, которое ожидаешь с нетерпением.
Теперь одеваться в секонд-хендах стало настоящим трендом, а вещи из коллекции Сергея охотно носят такие латвийские знаменитости, как Маркус Рива, Амината, Яна Брук и другие.
Сергей Хатанзейский и его винтажный бренд Volga Vintage просто перевернули сознание фэшн-индустрии, когда впервые появились на Riga Fashion Week. Теперь стилист стремится каждый свой показ превращать в настоящий перформанс. Так произошло и в этом году.
Еще на церемонию вручения Национальной премии в области моды Сергей пришел в эпатажном наряде: на нем был спортивный костюм, русский платок в виде чадры на голове, а в руках - клеенчатая сумка а-ля "челнок с рынка".
В беседе с RUS TVNET стилист признался, что это была такая пиар-акция, тизер для предстоящего показа. Он пообещал, что будет красочное шоу.
И не обманул!
Показ получил название "Река" - конечно, речь шла о Волге-матушке, а вместе с ней был представлен публике целый калейдоскоп из народных костюмов, узорчатых платков, шерстяных носков, брючных костюмов, мини-юбок, баек и всевозможных пальто, приправленный русскими песнями и балалайками...
Несколько лет назад Сергей Хатанзейский в одном из интервью говорил, что у него получилось создать что-то "свое", но пока ничего из таких вещей не появилось. Однако идея еще осталась и витает в воздухе.
"Немножко разленились, расслабились с этим ковидом. Закайфовали, что можно жить в расслабленном режиме - никаких событий, никакой спешки. Честно скажу, что пока показать что-то "свое" - это нет, но мерч. Его люди ждут. И какую-то капсульную небольшую фишку мы выкинем. В декабре нам будет четыре года. Возможно, к этой дате", - отметил он.