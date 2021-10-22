Дизайнер NÓLÓ Виктория Йониене: Маски от банкротства никого не спасли

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О бренде Модный бренд NÓLÓ основан латвийским дизайнером Викторией Йониене в 2012 году. За восемь лет ей удалось превратить марку одежды в одну из самых преуспевающих и узнаваемых не только в Латвии и Балтии, но и по всему миру. Шоу и коллекции бренда собрали ряд наград Латвийской премии в области моды и стиля, а Виктория Йониене трижды удостаивалась звания "Дизайнер года". Коллекции бренда представлены в лучших шоурумах Милана и Гонконга, продаются в модных магазинах Италии, Испании, Канады, Швейцарии, России, Китая, Сингапура, Саудовской Аравии, Индонезии, Израиля, Бельгии, Дании и т. д. (Источник: rfw.lv)

Дизайнер о коллекциях, представленных на Рижской неделе моды

ФОТО: коллаж RUS TVNET

Виктория Йониене об осенне-зимней коллекции: "Мы хотели показать актуальную коллекцию осени-зимы, потому что очень много слышала от людей комментариев о том, что им неинтересно смотреть осенью на лето, к лету они уже забывают то, что видели. Они хотят видеть то, что сейчас можно приобрести сразу же. И это меня натолкнуло на мысль показать зиму".

ФОТО: коллаж RUS TVNET

Виктория Йониене о NÓLÓ home: "Мы выпустили новую линию одежды для дома (Pleasure) и домашнего текстиля. Но, понятное дело, мы не можем показывать здесь текстиль - скатерти и покрывала, мы показываем только домашнюю одежду. Она комфортная, стильная, нацеленная на то, чтобы женщина в первую очередь чувствовала себя в ней очень удобно".

ФОТО: коллаж RUS TVNET

Виктория Йониене о NÓLÓ Golf: "Это тоже наш новый проект, я увлеклась сама гольфом много лет назад и столкнулась с тем, что вся одежда для гольфа однообразная, классическая и неинтересная. И мне захотелось попробовать что-то такое на эту тему. Мы начали делать, получилось интересно, и мы первый раз презентуем это в таком формате".

Галерея: Показ NÓLÓ на Рижской неделе моды