За последний год в Латвию перебрались десятки белорусских предпринимателей, журнал Klik поговорил с одним из них. ИТ-бизнесмен и венчурный инвестор Кирилл Голуб рассказал, насколько Латвия оказалась удобной для релокации страной и меняется ли "национальность" стартапа при переезде.

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С учетом того, что большинство белорусов уезжает, как мы надеемся, ненадолго, то и ехать хочется недалеко.

Если бы у меня был действующий бизнес, наверное, я поехал бы с семьей в Вильнюс: там и свой рынок труда ИТ-специалистов, и многие белорусы приехали туда. По моим прикидкам, в Вильнюсе не менее 5 тысяч семей, переехавших из Беларуси, то есть около 10 тыс. человек.

Если бы я был управляющим венчурным фондом, то, наверное, я бы поехал в Эстонию, в Таллинн. Потому что для венчурного бизнеса Эстония — очень удобное место с точки зрения баланса всех плюсов и минусов.