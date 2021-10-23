Арктика быстро меняется под воздействием глобального потепления, усиливающейся конкуренции за ресурсы, геополитического соперничества. Если говорить о будущем этого региона, то Евросоюзу предстоит не только отстаивать свои интересы, но и внести значительный вклад. Мы намерены активизировать участие в этом регионе, опираясь на климатические действия, международное сотрудничество, устойчивое экономическое развитие и принцип "люди на первом месте".

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Европейский "Зелёный новый курс" превратит Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году, а наше юридически обязывающее обещание сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году уже стало глобальным эталоном. "Зелёный новый курс" и новые подходы ЕС к стимулированию устойчивой "синей экономики" лежат в основе стратегии Евросоюза в Арктике. В числе наших главных предложений – призыв оставить нефть, газ и уголь в земле, в том числе в арктических регионах, и создать постоянное присутствие ЕС в Гренландии.