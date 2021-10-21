Во времена золотой лихорадки, чтобы добраться до заветных рудников, искателям золота и приключений приходилось преодолевать т.н. "долину смерти" — долгий и рискованный путь через пустыню. Сегодня этот термин используют стартапы: так называют этап в жизни молодой компании, который "убивает" даже самые перспективные проекты. Как и во времена дикого запада, на выживаемость в долине смерти влияют не только внутренние силы смельчаков, но и внешние обстоятельства.

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О них онлайн-журналу Klik рассказал Александр Парфинович, сооснователь и исполнительный директор Naco Technologies, предыдущий стартап которого был успешно продан крупной немецкой компании.

Латвия как юрисдикция для стартапов не является сверх привлекательной, особенно если сравнивать с Эстонией или, например, с Германией.

У них есть [более привлекательные] национальные программы поддержки и более развитая инфраструктура. У нас есть предпринимательский потенциал, и мы привлекаем интересные технологии с постсоветского пространства. Но дальше у [местного] стартапа меньше шансов пройти "долину смерти".

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