Нарисовать киар-код в фотошопе, ходить с документами привитого друга или вообще отправить на вакцинацию вместо себя другого за деньги — такие мошеннические схемы используют в соседней Литве. О том, как развивались события в сфере нелегальных "ковид-паспортов", рассказывает автор блога "Литва за неделю" Денис Тарасенко: специально для KLIK.

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В Литве ковид-сертификаты — так называемый "Паспорт возможностей" — ввели ещё в середине лета, но касался он разве что баров и развлекательных заведений. В летних кафе можно было отдыхать без всяких ограничений, а непривитым и непереболевшим даже зайти внутрь, если вдруг приспичило в уборную.

Так выглядит литовский "Паспорт возможностей" ФОТО: Денис Тарасенко

В начале августа власти предупредили: с сентября он станет обязательным буквально во всех случаях, даже общественным транспортом не позволят пользоваться без QR-кода. Населению дали месяц на вакцинацию. Это действительно подействовало, ежедневно прививаться стало по 10 тыс. жителей, а около пунктов вакцинации растянулись очереди.

К 13 сентября, когда "Паспорт возможностей" вступил в полную силу, Литва подошла с показателем в свыше 70% привитых от COVID-19 среди взрослого населения. Если считать с детьми от 12 лет, этот показатель оказался гораздо ниже, чуть больше 50%.

Массовые акции протеста августа-сентября, переросшие в беспорядки в центре Вильнюса, на решимость правительства не повлияли. Разве что смягчили некоторые пункты: в общественном транспорте QR-коды не проверяют (да это и физически, как оказалось, просто невозможно), да решение бесплатно не лечить непривитых отклонили – была и в Литве такая идея.

Митинг против ограничительных мер 10 августа в Вильнюсе, который в итоге перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. ФОТО: Денис Тарасенко