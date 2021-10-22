Гражданка Латвии обвиняет эстонского таможенника в вымогательстве взятки

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Ночью 9 октября гражданка Латвии Елена Серкова ехала на машине из России в Эстонию через погранпункт Лухамаа. С собой у нее были три ее собственные собаки — 2017-го, 2018-го и 2021 года рождения. Около 22 часов она миновала российскую границу и оказалась лицом к лицу с работником эстонского Налогово-таможенного департамента.
Как позднее выяснила Елена Серкова, зовут таможенника Вельо Рюга. "Я просила его назвать свое имя, но он не говорил. На нем был светоотражающий жилет, но бейджика с именем не было. Потом его коллега помоложе написал мне его имя на бумажке — Вельо Рюга", — говорит Елена.
"Рюга вел себя как король. Что было удивительно, потому что эстонские службы отличаются своей дисциплинированностью и добрым отношением. Он отказался говорить со мной по-английски, а эстонским я не владею. Я не первый раз езжу со своими собаками и знаю, какие документы нужны", — отмечает Елена.