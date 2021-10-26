16 октября на ринге в "Арена Рига" встретились два боксёра совершенно разного уровня и, понятно, что противостояние Майриса Бриедиса и Артура Манна завершилось без сюпрпризов. Латвийский боксёр защитил свой чемпионский пояс IBF в первой тяжёлой (до 90,7 кг) весовой категории. Что дальше?

Для абонентов

Я был уверен в таком исходе поединка. Коллегам я говорил, что будет хорошо, если Манн выстоит до пятого раунда. Выстоял до третьего. Бриедис не боксировал больше года, ему был необходим бой, на котором настаивала также Международная боксёрская федерация (IBF).

Понимая, что соперник не из самых сложных, тренер латвийского боксёра Дмитрий Шихолай не требовал максимума от своего подопечного. В январе Майрису исполнится 37 лет и не было необходимости выкладываться по полной. Это возраст, когда нужно думать о будущем и решения должны быть взвешенными. Впереди ещё ждут серьёзные соперники.

Ещё до боя с Манном IBF решила, что следующая защита титула будет против австралийца Джея Опетая. Поединок должен состоятся до 14 апреля 2022 года. Это вариант на случай, если не получится договориться с непобеждённым британцем Лоуренсом Околи.