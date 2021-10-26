В 2013 году Исао Какехи, 75-летний житель Киото, Япония, завязал отношения с 67-летней вдовой Тисако Какехи, с которой познакомился через агентство знакомств. Через два месяца пара поженилась и готовилась к первому совместному празднованию Нового года, но его наступления Исао так и не дождался - 28 декабря он стал четвертой и последней жертвой японской "Черной вдовы".

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Вскрытие в Японии проводится очень редко, обычно, если есть сомнения насчет причины смерти. Поэтому кончина бывших партнеров Какехи изначально не вызывала подозрений.

Однако, поскольку смерть Исао Какехи привлекла внимание полиции, власти потребовали вскрытия, в результате которого в теле мужчины был обнаружен цианид.

Обыскивая квартиру Исао Какехи, полиция обнаружила спрятанный в цветочном горшке пластиковый пакет со следами цианида. Позже полиция обнаружила аналогичные пакеты в квартире Тисако Какехи.

Следствие пришло к выводу, что доступ к цианиду у Какехи был на ее предыдущей работе в типографии.

Осенью 2014 года Тисако Какехи арестовали. После допросов, которые проходили в течение нескольких месяцев, Какехи призналась, что отравила четверых мужчин цианидом.

Полиция считала, что Какехи могла отравить еще четырех мужчин, но обвинения в этих преступлениях ей не предъявили из-за отсутствия доказательств.

Расследование показало, что Какехи совершила преступления из расчетливости, так как все ее жертвы имели значительные активы и сбережения.

Становление Какехи убийцей на ранних этапах можно объяснить желанием собрать деньги для покрытия крупных долгов. Однако, если бы ее мотивом была только нажива, она бы остановилась после одного или двух убийств.