"Нас бросили под танк", - рассказывают жители дома по адресу Леню, 5 в Лиепае, и это не преувеличение. Более 14 семей с детьми до конца ноября должны выселиться из квартир, которые они считали своими. После того, как в начале года ликвидировали предприятие, у которого люди купили квартиры, а здание перешло в собственность муниципалитета, оказалось, что они купили только виртуальные обещания. В Лиепайской думе этот случай называют беспрецедентным.

YouTube по-прежнему раскручивает рекламу, предлагая 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры в Лиепае, на улице Леню, 5. Пятиэтажная новостройка расположена в районе жилых домов советской эпохи, недалеко от Южных фортов и больницы. Хоть здание не сдано в эксплуатацию, и оставаться в нем запрещено, люди уже заняли несколько квартир. Нас встречает Рамона Алексеева - одна из как минимум 14 жильцов дома, подписавших договор на покупку квартиры с SIA Lēņu nams. После ликвидации компании, когда здание перешло в собственность государства, а затем муниципалитета, ей, как и другим, нужно освободить помещение.

В подъезде вдоль стен тянутся трубы, на лестнице нет перил, висят провода. Позже в думе пояснят, что коммуникации в доме проложены произвольно. Новые двери в подъездах - за ними кто-то живет. Одна из них открывается, и мы попадаем в недавно отремонтированную квартиру, как из каталогов по интерьеру. Внутри холодно, т.к. отопление до сих пор не подключено. Два года назад эту трехкомнатную квартиру за 8 тысяч евро купила женщина, после чего вложила в ремонт еще около 15 тысяч. "Мы не сдадимся, мы будем бороться до последнего, ведь мы так много вложили", - говорит она. Квартиры не зарегистрированы в земельной книге на имя покупателей, поэтому им не принадлежат. Однако часть жителей, в том числе дети, задекларировали на Леню 5 - в новостройке, которая официально даже не поделена на квартиры - свое место жительства. К нам присоединяются другие жители дома - они в отчаянии. История, начавшаяся с большой надежды и решимости, превратилась в самый страшный кошмар.