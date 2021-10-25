"Помогите!" В Лиепае десятки обманутых людей рискуют остаться без жилья
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"Нас бросили под танк", - рассказывают жители дома по адресу Леню, 5 в Лиепае, и это не преувеличение. Более 14 семей с детьми до конца ноября должны выселиться из квартир, которые они считали своими. После того, как в начале года ликвидировали предприятие, у которого люди купили квартиры, а здание перешло в собственность муниципалитета, оказалось, что они купили только виртуальные обещания. В Лиепайской думе этот случай называют беспрецедентным.
YouTube по-прежнему раскручивает рекламу, предлагая 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры в Лиепае, на улице Леню, 5. Пятиэтажная новостройка расположена в районе жилых домов советской эпохи, недалеко от Южных фортов и больницы. Хоть здание не сдано в эксплуатацию, и оставаться в нем запрещено, люди уже заняли несколько квартир. Нас встречает Рамона Алексеева - одна из как минимум 14 жильцов дома, подписавших договор на покупку квартиры с SIA Lēņu nams. После ликвидации компании, когда здание перешло в собственность государства, а затем муниципалитета, ей, как и другим, нужно освободить помещение.