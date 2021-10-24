Новости о том, что кто-то был пойман на фальшивом сертификате, появляются все чаще и чаще. Речь обычно идет о задержании двух-трех медработников или о нескольких покупателями. На данный момент аннулировано чуть более двадцати поддельных документов о вакцинации. Редакция Klik провела собственное расследование и уверена: рынок торговли сертификатами гораздо больше, чем кажется, и проблема не только в этом.

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О возможности купить сертификат вакцинации слышал практически каждый

Спрос на "услугу" возник еще в марте и растет с каждым днем

Фальсифицируют самыми разными способами: чужая слюна, витаминка вместо вакцины, "все онлайн" в Telegram и другие

Для подлога нужен только медик с доступом к ампулам и системе e-veselība

Рынок фальшивых сертификатов — быстрорастущий и конкурентный

Причины глубже, чем кажется: риторика давления и унижения не мотивирует людей прививаться — проще купить, чем рисковать

Мы нашли телеграм-канал, предлагающий подобные услуги, и связались с поставщиком: нам предложили купить сертификат о вакцинации за 300 евро или сертификат о том, что человек переболел, за 150 евро. Первый будет готов всего через 5 дней, второй придется подождать — примерно дней 20, а также понадобится театрально отсидеть карантин.

Идти при этом никуда не нужно, все оформляют "поставщики услуг", нужно только оплатить и предоставить данные: имя, фамилию, персональный код.