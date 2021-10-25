Крепкое здоровье не помогло: 38-летний мужчина покорился коронавирусу
Отставной офицер-пограничник считал, что он сильнее коронавируса. Теперь он больше так не думает, пишет Rus.Postimees.
Отставной офицер-пограничник считал, что он сильнее коронавируса. Теперь он больше так не думает, пишет Rus.Postimees.
Райт Капп не счел нужным вакцинироваться от коронавируса. Он считал, что его организм достаточно силен. Он почти никогда - даже когда многие осенью или весной кашляли и сопливились - не болел. У него нет аллергии, а значит иммунная система тоже сильная, пришел он к выводу.
К тому же, после окончания Тартуского военного училища, ныне Академии Сил обороны, полтора десятилетия назад он служил в пограничной охране офицером в течение девяти лет, а последние пять лет он занимается моржеванием. Он был убежден, что из-за закаливания коронавирус к нему не пристанет.
В начале последней недели сентября 38-летний Капп внезапно стал кашлять. Он предположил, что, по-видимому, простудился, поскольку накануне навестил друга, чтобы помочь ему с полевыми работами.