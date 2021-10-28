Человеческая трагедия, вызванная собственной доверчивостью, вкупе с безразличием чиновников и мошенническими действиями одного человека - так описала ситуацию юрист Марите Липша. Лиепайчане вместо квартир в доме по адресу: ул. Леню, 5, купили воздух, а после того, как здание попало в собственность самоуправления, жильцы подлежат выселению. Многие сегодня хотят получить в собственность квартиры с правом выкупа, платя по частям. Это отличный пример того, как это не стоит делать. 

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Несмотря на ситуацию в стране, в течение месяца более чем 14 семьям с детьми предстоит выселиться из квартир дома на ул. Леню, 5, в Лиепае. Еще недавно они считали эти квартиры своими. Спешить надо потому, что пятиэтажный дом не сдан в эксплуатацию, а поэтому находиться в нем запрещено, к тому же жильцам "тут ничего не принадлежит".

Самоуправление, которому принадлежит здание, пару дней назад огородило его забором.

Многие квартиры полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы бытовой техникой. Тем не менее, если до конца ноября люди не успеют съехать, "все вещи, которые останутся в здании, будут считаться брошенными и Лиепайское городское самоуправление будет распоряжаться ими как бесхозным имуществом - по своему усмотрению", - сказано письме жильцам от самоуправления. Хотя ясно, что люди долго проживали в здании - многие (в том числе дети) задекларированы в нем как по месту жительства, прошлой зимой там подключили отопление, было также электричество, вода, - самоуправление Лиепаи не знало, что они там живут.