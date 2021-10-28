Со школьной скамьи на коронафронт: Хочу помочь людям вернуться домой, а не уехать на катафалке

Поскольку сама Сильвия часто нуждалась в медицинской помощи, это заставило ее задуматься о профессии медсестры. "То, что мне часто требовалась медицинская помощь, было даже хорошо, поскольку, когда я была в больнице, я видела, что эти люди там делают. Это очень благородная работа, и я чувствовала, что хочу этим заниматься", - рассказывает она.
Прошлой зимой Сильвия пошла учиться в Таллиннскую высшую школу здравоохранения и уже на первой учебной неделе начала работать сиделкой в Covid- отделении Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK). "Сначала было очень трудно, у меня не было знаний или какого-либо медицинского опыта", - рассказала Postimees Сильвия. Отсутствие опыта не было препятствием. Во время второй волны коронавируса работники по уходу прошли обучение на месте, и, по словам Сильвии, это лучший показатель серьезности ситуации - студентов-медиков вербовали уже со школьной скамьи.