Со школьной скамьи на коронафронт: Хочу помочь людям вернуться домой, а не уехать на катафалке

Поскольку сама Сильвия часто нуждалась в медицинской помощи, это заставило ее задуматься о профессии медсестры. "То, что мне часто требовалась медицинская помощь, было даже хорошо, поскольку, когда я была в больнице, я видела, что эти люди там делают. Это очень благородная работа, и я чувствовала, что хочу этим заниматься", - рассказывает она.