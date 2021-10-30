Полтора года в условиях пандемии, в очередной раз "домоседство" и комендантский час, и представители власти внезапно приходят в себя: "Опа - оказывается, что с латвийскими русскоязычными в контексте пандемии общаются только российские СМИ! Как так-то?". Так сказать, на вентилятор набросили совсем неожиданно и казалось бы неоткуда.

Для абонентов

Раньше никто не беспокоился по поводу того, что Центр государственного языка в принципе запретил высылать жителям информацию на русском языке. Так как, совсем просто - закон о государственном языке не предусматривает, что жителям Латвии рассылается информация на иностранном языке без их запроса. Если бы только... Если бы только не было каких-то внешних обстоятельств, благодаря которым можно допустить какие-то исключения. И в конце концов - никто им не запрещает эту информацию попросить, разве нет?