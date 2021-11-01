Почему у нас не "как в Швеции"?

Все чаще в высказываниях отрицателей вакцин и пандемии Covid-19 можно услышать упоминания о Швеции как выдающемся примере "жизни без пандемии". TVNET связался с коллегой со Шведского радио, чтобы выяснить, какова ситуация в Швеции на данный момент и почему "у нас не так".

Для абонентов

Как свидетельствуют обобщенные данные Агентства общественного здоровья Швеции, число случаев смертей действительно продолжало снижаться уже чуть более, чем через месяц после начала кампании по вакцинации. Наибольшее число смертельных случаев за сутки с начала пандемии в Швеции достигло 121, однако после этого оно постепенно стало снижаться. Шведский эпидемиолог Андерс Тегнел указал, что очевидна корреляция между сокращением числа случаев смертей и ростом охвата вакцинации.

"Людям это дало уверенность, что вакцина защищает. Люди тревожились за себя и своих родственников, поэтому это были очень важные показатели", - отмечает Ридерстед.

Похожее мнение выражено и в отчете исследователей Латвийского университета. После обобщения различных статистических данных и опросов был сделан вывод, что отношение людей к пандемии и предоставленным рекомендациям стало "более понимающим" после начала кампании по вакцинации.