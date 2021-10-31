В 1997 году на тот момент министр финансов Роберт Зиле ввел традицию ношения бюджетного портфеля из Министерства финансов в Сейм.

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Тогда Зиле для начала и продолжения этой традиции выделил свой личный рабочий портфель - красивый, элегантный и классический кожаный портфель, который совершенно точно мог бы пережить еще несколько поколений. В этом портфеле было что-то выраженно латышское и приятно аскетичное. Такой слегка подрумяненный, видно, что использованный, но по-прежнему достаточно красивый. Можно даже сказать - человечный. Видя его, всегда возникают теплые ассоциации с кошкой из "Кошкиной мельницы" Скалбе.