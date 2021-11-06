Известно, что 19-й век был довольно интересным и необычным временем во многих смыслах. Вот, например, тогда были популярны цирки, в которых демонстрировались настоящие и ненастоящие создания, в том числе и русалки. Люди того времени на самом деле верили, что русалки существуют. Это удачно использовал известный предприниматель и владелец цирка Финиас Тейлор Барнум, который за плату показывал людям русалку, арендованную у своего друга.

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Оригинальную фиджийскую морскую деву из экспедиции по Азии привез капитан Баретт Эдес. Он приобрел ее в 1822 году у японского рыбака за 6000 долларов США. Эксперты говорят, что для этого рыбака русалка была шуткой или же служила для религиозных целей, сообщается в автобиографии Барнума.

Позже в том же самом году создание доставили и выставили в Лондоне. Выставку русалки широко рекламировали в городских газетах. Спустя 20 лет после первой выставки ее забрал к себе сын Эдеса и позднее он все права на нее продал владельцу цирка Мозесу Кимбаллу, который изначально планировал выставить ее в Бостонском музее, однако затем решил, что русалка была бы хорошим дополнением к диковинкам цирка Барнума. Когда Барнум в Нью-Йорке впервые увидел фиджийскую морскую деву, он сразу понял, что у нее есть хороший потенциал заработка.

Барнум сразу же доставил русалку к экспертам, чтобы они ее исследовали. Они, конечно, сообщили, что русалка создана искусственно, однако Барнум не принял это во внимание и продолжал на ней зарабатывать.

Что произошло с фиджийской морской девой?