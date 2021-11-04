45 лет назад советский летчик Виктор Беленко на новейшем истребителе МиГ-25П сбежал в Японию, в результате чего в распоряжение Запада попал новейший на тот момент военный советский самолет с секретным оборудованием. Сам Беленко получил политическое убежище в США, а затем и гражданство.

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Бегство было реализовано утром 6 сентября 1976 года, когда старший лейтенант Беленко вылетел с аэродрома в Приморском крае на учебный полет, в котором принимали участие два самолета. Пилотируемый Беленко самолет с бортовым номером 31 был частью 530-го истребительного авиационного полка.

Истребитель МиГ-25 считался гордостью советских военных инженеров. Согласно классификации НАТО, этому самолету было присвоено название Foxbat, пишет Gazeta.ru.

Как выяснилось позже, Беленко во время своего полета имитировал технические неполадки у самолета. Отстав от второго самолета, летательный аппарат Беленко снизил высоту до примерно 30 метров и быстро взял курс в направлении Японии.

Полет на столь низкой высоте позволил ему избежать как советских, так и японских радаров. Находясь над Японией, Беленко увеличил высоту почти до 6000 метров, в результате чего его заметили силы противовоздушной обороны Японии.

Связаться с советским пилотом японской стороне не удалось, и для перехвата самолета в воздух поднялись истребители воздушных сил Японии. Однако самолет Беленко снова резко снизил высоту и пропал с экранов радаров.

Изначально Беленко планировал приземлиться на американской военной базе на острове Хокайдо, это он эти планы изменил, приземлившись на аэродроме гражданской авиации Хадокате на острове Хокайдо. Во время посадки самолет съехал со взлетной полосы. Когда на аэродром прибыли представители властей, Беленко незамедлительно попросил политического убежища в США.

"Мне потребовалось долгое время, чтобы решиться. Окончательное решение я принял примерно за месяц до бегства. Когда я его принял, я был очень доволен собой. У меня было чувство, что я парю над облаками", - рассказал Беленко о событиях 1986 года в интервью журналу Full Context.