Статья для всех любознательных гражданских - таких как я. Распаковка и незамедлительное употребление сухого пайка № 3 для солдат латвийской армии, чтобы понять, что эти солдаты едят в лесу и что мы, возможно, будем есть на фронте.

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Разогрев аппетит, хватаю главную составную часть пайка - мясную тушенку с перловкой и два мягких куска черного хлеба. Беру и включенную в паек одноразовую плитку, сверху на нее кладу кусочки сухого льда, неприятно пахнущие рыбой, беру спички с серой, зажигаю, горит. Открываю консервную банку. Выглядит и пахнет как бог. Настоящее мясо! Не то что магазинная тушенка. Ставлю банку на горящий спирт - все тухнет. Снова зажигаю, даже кладу на спирт спички, чтобы образовался костер, все равно тухнет. Думаю: в лесу я действительно не выжил бы. Писать немного умею, да, но письмом костер не разожжешь.

Еще пять раз тухнет. Начинаю думать, что мясо с перловкой придется заталкивать в себя холодным. В голове, к счастью, включаются математические подсчеты, геометрия, физика, химия и другие сложные вещи. Открываются вентили, мозги начинают рычать и нагреваться. Происходит думание! Самая крутая и волшебная вещь в природе! Я - человек, венец природы! Смотри, как мне думается! Спустя десять минут тяжелых раздумий я придумал, что, может быть, куски сухого спирта нужно класть не на плитку, а под нее. Подумал - сделал, положил под, поджег, поставил банку на плитку, все горит, сверкая. Автостоянку наполнили аромат мяса, дым и сбитые с толку люди, не понимающие, почему кто-то между машин на земле готовит еду.