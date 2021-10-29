Прошло три недели со дня открытия супермаркетов немецкого гиганта Lidl в Латвии, а огромные очереди в него так и не уменьшились. В чем секрет столь ошеломляющего успеха и действительно ли цены в Lidl так выгодны или это просто срабатывает эффект новизны? Эксперты литовского портала Pricer.lt в преддверии локдауна посетили Латвию и провели сравнительный анализ цен и предложений в латвийских супермаркетах. Своими изысканиями и выводами они поделились с RUS TVNET.

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7 октября в Латвии заработали 15 магазинов легендарной немецкой торговой сети Lidl. И очереди в них выстроились такие, которых в Латвии не помнят с советских времен. Уже с 11 октября супермаркеты на 2 часа увеличили время работы: с 7.00 до 23.00. А когда грянул локдаун и все ритейлеры стали закрывать свои ворота в 19 часов, начал принимать покупателей еще раньше – аж в 6.30.

Но, судя по всему, очереди там уменьшатся лишь после того, как магазины появятся во всех рижских микрорайонах. Ибо немцы проводят акции по два раза в неделю, и выкладывают в том числе и уникальные непродовольственные товары, которые в продаже только и исключительно в момент акции. Почему бы не купить мужскую куртку за 20 евро, недорогую одежду для детей или что-то из кухонной утвари и инструментов? Конечно, часик постоять придется, но людям с советской закалкой к очередям не привыкать. Тем более, что компания гарантирует "немецкое качество" и продуктов, и непродовольственных товаров, которое подтверждено множеством международных сертификатов.

Люди в соцсетях активно обсуждают немецкого дискаунтера и покупки. И комментарии в стиле "Муж вчера ездил в Lidl и накупил там на 120 евро" - не редкость.