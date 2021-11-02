Полуголый парень в масле, или тхэквондист-лыжник, который до 2016 года ни разу не видел снега

Вряд ли имя Пита Тауфатофуа вам что-нибудь говорит, правда? Это спортсмен, представляющий на международных стартах Королевство Тонга. Чем же он уникален? Многие знают его как "полуголого парня в масле", который не выиграл медалей, но всё равно покорил мир.

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Пита родился в Австралии в семье тонганца и австралийки британского происхождения. В детстве он пытался играть в регби, но затем переключился на тхэквондо, поставив себе задачу попасть на Олимпийские игры.

В 2004 году Пита не смог квалифицироваться на Олимпиаду в Афинах, а четыре года спустя из-за травмы не попал на Игры в Пекине. В 2012 году он вновь пропустил Олимпиаду - на этот раз из-за нехватки средств на поездку в Лондон. Упорство спортсмена было вознаграждено лишь с четвёртой попытки, когда он смог пробиться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

На своей первой Олимпиаде Пита был выбран знаменосцем сборной и сразу же запомнился всему миру ещё на церемонии открытия. На стадионе "Маракана" он появился в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом. В таком же виде он появился и на закрытии Игр.