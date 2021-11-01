Таллиннский врач: пятой колонне дают бесконтрольно буйствовать и вводить людей в заблуждение

По словам доктора Корка, уже сегодня невакцинированные плановые пациенты практически не принимаются, и это обоснование не является дискриминационным, как заявляет канцлер юстиции. "Обоснование состоит в том, что, с нашей точки зрения, непривитый человек в больнице так же опасен, как пьяный водитель за рулем. Мы знаем, сколько у нас очагов внутри больниц. В прессе в основном говорилось о двух больницах — о Курессаареской и Ляэне-Таллиннской. На самом деле эти очаги были во всех больницах. По состоянию на вчерашнее утро в различных больницах было четырнадцать очагов. Причем вспышки обычно вызваны поступлением непривитого пациента, который дает отрицательный результат теста, и где-то на третий или пятый день он становится положительным и заражает своих соседей по палате", - говорит он.