В Эстонии QR-коды продают по 5 евро. Рассказываем, как это (не) работает

Предприимчивые люди из Эстонии создали сайт, где продают "сертификат здоровья" с QR-кодом и "справку о праве не носить маску". Ни один из этих документов не имеет юридической силы, однако многим все-таки помогает обойти эпидемиологические требования. Онлайн-журнал KLIK изучил предложения и даже приобрел один "документ".
Для абонентов
"Получите QR-код, который сможете предъявлять в случае проверки сотрудниками общественных мест", пишут поставщики услуг на сайте, тут же подчеркивая, что эта бумага не является сертификатом о прохождении вакцинации или тестирования. Для оформления документа достаточно ввести данные на сайте (имя, фамилию, дату рождения) и заплатить, причем стоимость вы можете выбрать сами: в настройках стоит 12 евро, но можно сделать сумму и меньше, и больше.
Сертификат, как обещают его создатели, представляет собой бумагу на трех языках, где написано "ваше собственное подтверждение о том, что вы не болеете". Самое главное, что документ содержит QR-код и выглядит практически так, как и сертификат о прохождении вакцинации.
Редакция RUS TVNET приобрела "Сертификат здоровья" на имя Александра Пушкина: после оплаты в размере 5 евро, на почту пришел QR-код.