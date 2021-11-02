В Эстонии QR-коды продают по 5 евро. Рассказываем, как это (не) работает

"Получите QR-код, который сможете предъявлять в случае проверки сотрудниками общественных мест", пишут поставщики услуг на сайте, тут же подчеркивая, что эта бумага не является сертификатом о прохождении вакцинации или тестирования. Для оформления документа достаточно ввести данные на сайте (имя, фамилию, дату рождения) и заплатить, причем стоимость вы можете выбрать сами: в настройках стоит 12 евро, но можно сделать сумму и меньше, и больше.