Нет, в этот раз речь пойдет не о дамах с высокими должностями и скверным характером. Хоть у них и не было остроконечных шляп, полосатых носков и они не летали на метлах, ведьмы, колдуньи и феи, по сути - заблудшие души, сошедшиеся с чертом и черпающие его силу, бродили среди нас и проживали тут столетиями, даже тысячелетиями. Их сжигали, топили, оплевывали, вешали и закалывали, выгоняли и позорили. Однако, когда случалось несчастье, именно к ним обращались за помощью.

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Также ведьм нужно уметь распознавать, и древние латыши определили ясные критерии. Ведьмой будет либо самая красивая, либо самая некрасивая незамужняя женщина на селе. Ее имя, скорее всего, будет Барбала, Каде, Дурка, Гриета, Кача, Лишка, Марка, Скадра или Трине.

Она будет сидеть одна или с такими же, будет качаться на ветвях березы, расчесывать волосы и рассуждать о дойке коров, посещении церкви, будет смеяться и плакать. Если заметит, что смотришь - исчезнет. Их можно увидеть на берегу реки, пруда или у болота, в котором они стирают или замачивают одежду.

От дел их может отвлечь похоть. Как-то раз мужик в обед после пахоты прилег отдохнуть, вокруг навтыкал в землю веток, расстегнул штаны и достал хозяйство.