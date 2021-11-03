"Нужно забрать трупы" — "Не могу, я поехал за пистолетами". Что происходит в кино с реквизитом

Недавний случай с Алеком Болдуином, который застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок сцены с оружием, вызвал очередную волну вопросов: насколько безопасно кинопроизводство, нужно ли снимать все "как по-настоящему", когда можно нарисовать, как должны работать оружейники в кино и какова цена экономии и переработок. Об этом Klik поговорил с представителями индустрии — режиссером, специалистом тактических сцен и художником по реквизиту.

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Станислав Токалов, латвийский сценарист и режиссер

Использовать оружие в кадре или нет — это задача, которую диктует сценарий. Мы видим, что есть такая сцена, приглашаем оружейника с пиротехником. Я говорю им: у нас такой-то фильм, тут такая задача. Дальше они вместе смотрят, как это можно сделать — мы обсуждаем сцену в мельчайших подробностях. Потом они приносят оружие, они отвечают за безопасность и за все то, что происходит с оружием.

В любом бизнесе профессионалы стоят дорого. В целях экономии продюсеры иногда делают так: оружейник готовит оружие, за которым потом "присматривает" ассистент, зачастую молодой и не очень опытный. Эта совокупность факторов — экономия, халатность, неопытность — может приводить к таким вот последствиям.

В ЕС по закону можно использовать только охолощенное оружие, но в США ситуация другая, другое законодательство.

В Америке существуют гильдии и профсоюзы, которые устанавливают высокую планку гонораров, из-за чего разрастается бюджет картины. Все экономят как могут. Киноиндустрия в Америке безжалостна! Это у нас красивая картинка, что там, мол, все по-другому. А там все еще в разы жестче. Не надо питать иллюзий.

Ответственность лежит на многих сотрудниках. Есть линейный продюсер, который руководит процессом с административной стороны. Есть продюсер, который его нанял. И есть специалист конкретного цеха. А еще режиссер и его первый ассистент, которые всегда на площадке и должны знать, что происходит. Вот эти люди — продюсер, линейный продюсер, режиссер, ассистент режиссера и конкретный специалист — должны нести ответственность в первую очередь. По-хорошему на них всех должно быть заведено уголовное дело, и следствие должно выяснить, что это — халатность на почве экономии или умышленные действия. Посмотрим, смогут ли в этом случае деньги победить правосудие.