Вопреки царящему унынию, бизнес в Латвии продолжает развиваться – особенно, если у него имеется поддержка со стороны государства. В нашей стране действуют три специальные экономические зоны (Лиепайская, Латгальская, Резекненская) и два свободных порта (Рижский и Вентспилсский), предприятия которых вносят весомый вклад в развитие экспорта и регионов. Невзирая на Covid, они стремятся к новым вершинам и строят амбициозные планы. KLIK пообщался с представителями Резекненской экономической зоны.

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Специальные экономические зоны (СЭЗ), в которых действует облегченный налоговый режим, стали создаваться в Латвии еще в 1997 году. Позже периодически поднимался вопрос об их упразднении, однако в данный момент, согласно букве закона, определено что работать они будут до конца 2035 года.

Задача специальных экономических зон - способствовать инвестициям в производство, наращивать экспорт, а также создавать новые рабочие места в регионах – что особенно значимо для Латгалии, которая, традиционно, держит пальму первенства по самому высокому уровню безработицы в стране.

А чтобы инвесторам было выгодно вкладывать средства, предприятия, работающие в СЭЗ и свободных портах, имеют изрядные льготы по прямым и косвенным налогам, которые регулируются законом "О применении налогов в свободных портах и специальных экономических зонах". В частности, речь идет о 80-100% скидке при уплате налога на недвижимость и 80% скидке по подоходному налогу с предприятий, а также льготах по НДС, акцизному налогу и т.п. Не будем вдаваться в подробности критериев отбора – все нюансы можно прочитать на сайтах СЭЗ и свободных портов, скажем только, что сейчас на этих территориях работают свыше сотни предприятий, а объемы инвестиций исчисляются сотнями миллионов.

187,9 миллионов инвестиций

Как рассказала KLIK управляющая Резекненской СЭЗ Криста Фрейберга, на данный момент в Резекненской СЭЗ действует 19 коммерческих предприятий, представляющих такие отрасли, как деревообработка, металлообработка, информационные технологии, логистика, производство напитков и текстиля, кабелей и т.п.

"Чтобы привлечь предпринимателей, мы, во-первых, сотрудничаем с городским и краевым самоуправлениями, предоставляя потенциальным инвесторам арендованные земельные участки, оборудованные необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Также предлагаем готовые производственные и коммерческие помещения, чтобы предприниматель мог сразу начать свою деятельность. Во-вторых, мы заключили договор о сотрудничестве с международной маркетинговой компанией, что помогает улучшить узнаваемость Резекненской СЭЗ в международном масштабе. В-третьих, мы прилагаем все усилия для развития сотрудничества с зарубежными представительствами в Латвии, LIAA и другими организациями", - поведала она.

И эти труды дают весомые плоды. Согласно данным отчета за 2020 год, общий объем инвестиций коммерческих предприятий Резекненской специальной экономической зоны достиг 187,9 миллиона евро. В том числе в отчетном году компании сделали долгосрочные инвестиции на сумму 16,8 миллиона евро. Больше всего - 15 миллионов евро – вложило ООО LEAX Rēzekne RSEZ. В общей сложности за последние 5 лет предприятия Резекненской СЭЗ инвестировали в развитие инфраструктуры и технологий более 55 миллионов евро.

В свою очередь оборот коммерческих предприятий Резекненской СЭЗ в 2020 году достиг 113,3 млн евро: по сравнению с 2019 годом он вырос на 3%. А за последние 5 лет консолидированная выручка увеличилась на 34%. В тройке лидеров: производитель индустриальных гранул из древесных опилок ООО NewFuels RSEZ (34,2 млн евро), производитель фанеры ООО VEREMS RSEZ (31,1 млн евро) и металлообрабатывающее предприятие ООО LEAX Rēzekne RSEZ (25,5 млн евро).

Детали для Volvo

Как отмечает Криста Фрейберга, одним из самых инновативных предприятий РСЭЗ является LEAX Rēzekne, которое в течение многих лет динамично наращивает объемы производства и экспорта, увеличивает количество сотрудников, вкладывает значительные средства в развитие технологий: это самое быстрорастущее предприятие металообрабатывающей отрасли в Латвии. Компания занимается производством деталей для автомобильной и горнодобывающей промышленности, инструментов, комплектующих для промышленных и электрических установок. Специалисты предприятия постоянно трудятся над расширением ассортимента продукции за счет внедрения новейших технологий. Так, в 2019 году завод освоил новое направление - производство редукторов для электромобилей.

Так как корни у LEAX Rēzekne – шведские, вполне закономерно, что в портфеле у индустриального предприятия имеются очень солидные контракты: так, недавно они заключили договор с Volvo Cars Corporation на поставку комплектующих для электротранспорта. Для выполнения заказов в 2019-2020 годы была проведена существенная модернизация: инвестировали 16,6 миллиона евро в новую производственную линию с высокоточным современным оборудованием. И если до этого LEAX Rēzekne производила детали с точностью до одной десятой - одной сотой миллиметра, то благодаря новейшему оснащению смогла увеличить снайперскую точность до тысячных долей миллиметра.