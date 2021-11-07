Циновска об информации для русскоязычных: Во время пандемии могли бы быть менее гордыми

Телеперсона, режиссер и создатель iTV и творческий директор недавно ликвидированного ПБК Латвия Жаклина Циновска по-прежнему является одной из наиболее опытных медийных личностей в Латвии. Еще совсем недавно были надежды на трансляцию на канале ПБК нового содержания как на латышском, так и на русском языке, чтобы как можно подробнее рассказать русскоязычным сениорам о столь важном вопросе, как значимость вакцинации.

Для абонентов

- Как вы, работая так много лет в медийной среде, сами воспринимаете то, что о вас говорят, как это звучит в заголовках новостей? Вы нарастили толстую кожу?

- Во-первых, я же понимаю, что нужно СМИ. Я сама свои передачи делаю подобным образом, выделяю самое яркое. Меня, конечно, бесят ложь и непрофессионализм, какие-то совершенные глупости. Между прочим я десять лет не читала комментарии и никому не советую это делать. Сейчас начала, и мне даже хочется читать больше. Я вижу, сколько людей, во-первых, несчастны, завистливы. И это уже начинает мне льстить. У меня уже есть такой опыт столько лет... мне действительно все равно.

- Ваш образ, по-моему, отражает еще одну модель женщины XXI века. Свободная, независимая, 50+, способная воодушевить и других женщин на исполнение каких-то мечтаний молодости, начать что-то новое, не поддаваться предрассудкам.

Да, в тех грубых комментариях нередко упоминают и мой возраст. Но если у человека нет аргументов, а его передергивает, что у кого-то все хорошо, а обидеть очень хочется...

- Да, в тех грубых комментариях нередко упоминают и мой возраст. Но если у человека нет аргументов, а его передергивает оттого, что у кого-то все хорошо, обидеть очень хочется...