Если кто-то переживает столкновение океанских лайнеров, он заслуженно может считать себя родившимся в рубашке человеком. В свою очередь, если тот же самый человек умудрился выжить и в катастрофе "Титаника" в 1912 году, то ясно, что он - полное чудо, впрочем, возможно, он унаследовал конкретную боязнь воды и кораблей. Однако, если спустя четыре года после катастрофы "Титаника" этот человек умудряется попасть на борт "Британии" и пережить и его катастрофу, то, знаете, он, скорее всего, заключил какой-то договор со смертью. Именно такой была история Вайолет Джессоп.

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Смерть - не для Вайолет Джессоп

Вайолет Джессоп выросла, борясь с серьезной болезнью, которую она потом победила, так же, как избежала смерти в трех катастрофах кораблей. Она родилась в 1887 году в Аргентине. Она была одной из шести выживших детей с семье ирландских иммигрантов. Трое детей погибли.

Семья оказалась перед лицом еще одной потери, когда Джессоп поймала туберкулез. Однако произошло чудо и она выздоровела. У судьбы по отношению к ней были другие планы, пишет History By Day.