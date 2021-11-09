Если вы живете в Латвии, то у вас наверняка нехватка витамина D

Реально ли получить витамин D, просто загорая у окна? А в солярии? Что известно о связи витамина D и коронавируса? Почему у нас такая нехватка этого витамина и он так быстро "уходит"? Это вообще нормально для всех витаминов? Хочу в принципе пропить витаминчики - какие и когда принимать? Эти и не только вопросы онлайн-журнал KLIK обсудил со специалистом по питанию и преподавателем Рижского университета им. Страдиня (RSU) Ксенией Андрияновой.