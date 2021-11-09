Если вы живете в Латвии, то у вас наверняка нехватка витамина D

Реально ли получить витамин D, просто загорая у окна? А в солярии? Что известно о связи витамина D и коронавируса? Почему у нас такая нехватка этого витамина и он так быстро "уходит"? Это вообще нормально для всех витаминов? Хочу в принципе пропить витаминчики - какие и когда принимать? Эти и не только вопросы онлайн-журнал KLIK обсудил со специалистом по питанию и преподавателем Рижского университета им. Страдиня (RSU) Ксенией Андрияновой.
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О пользе витамина D, кажется, слышали все. Его недостаток приводит к целому ряду проблем, среди которых: хрупкость костей, слабость иммунной системы, риск возникновения определенных онкологических заболеваний и более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.
Но статистика неумолимо показывает, что дефицит витамина наблюдается у 80% латвийцев. "И сейчас говорят, что все еще хуже. Потому что что мы делали во время ковида? Сидели по домам! - объясняет Ксения Андриянова.
Я получу необходимую дозу витамина D, просто загорая?
Нет. Это невозможно, и это обусловлено нашими географическими широтами. В свою очередь, ультрафиолетовое излучение настолько сильно, что пребывание и на солнце, и в солярии повышает риск развития меланомы. Однако если на солнечном свете витамин D вырабатывается, то посещение солярия вообще бессмысленно, поскольку в нем витамин D не синтезируется.
Да и посидев у окна дома в самый солнечный день, через стекло вы ничего не получите, говорит Ксения Андриянова.
А могу ли я получить витамин D, не прибегая к добавкам?