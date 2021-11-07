"Полиция сертификатов": как борются с фальшивыми прививками в Латвии и Эстонии

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- Все дела отличаются друг от друга по масштабу
- При этом у многих один сценарий
- Ответственность рассматривают индивидуально
- А в Эстонии все по-другому!
На данный момент в Латвии возбуждено почти 20 уголовных дел, связанных с фиктивными прививками или подделкой свидетельства о вакцинации, по этому поводу проводятся ведомственные проверки, изучается дополнительная информация.
Все дела отличаются по объему: в каждом из них может быть много разных эпизодов, разное количество подозреваемых и тех, кто приобрел фальшивые справки.
"В некоторых процессах могут участвовать десятки людей", — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, но от более конкретных деталей в интересах следствия воздержалась.