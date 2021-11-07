"Полиция сертификатов": как борются с фальшивыми прививками в Латвии и Эстонии

Последние месяцы в СМИ периодически появляется информация о том, что полиция в очередной раз задержала новых подозреваемых в подделке сертификата о вакцинации. Klik попытался узнать, как у нас расследуют подобные дела и чем мы в этом плане отличаемся от соседней Эстонии.