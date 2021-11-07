Вс, 7.11.2021
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"Полиция сертификатов": как борются с фальшивыми прививками в Латвии и Эстонии

ФОТО: LUCY NICHOLSON/REUTERS/ Scanpix

Последние месяцы в СМИ периодически появляется информация о том, что полиция в очередной раз задержала новых подозреваемых в подделке сертификата о вакцинации. Klik попытался узнать, как у нас расследуют подобные дела и чем мы в этом плане отличаемся от соседней Эстонии.

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Самое главное

  • Все дела отличаются друг от друга по масштабу
  • При этом у многих один сценарий
  • Ответственность рассматривают индивидуально
  • А в Эстонии все по-другому!

На данный момент в Латвии возбуждено почти 20 уголовных дел, связанных с фиктивными прививками или подделкой свидетельства о вакцинации, по этому поводу проводятся ведомственные проверки, изучается дополнительная информация.

Все дела отличаются по объему: в каждом из них может быть много разных эпизодов, разное количество подозреваемых и тех, кто приобрел фальшивые справки.

"В некоторых процессах могут участвовать десятки людей", — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, но от более конкретных деталей в интересах следствия воздержалась.