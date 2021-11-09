Три трупа за полмесяца, в том числе в Латвии: история последней в Эстонии казниЧИТАТЬ
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Rein Oruste surmatoimik. ФОТО: Surmamõistetu Toimik
Первая и последняя смертная казнь произошла в Эстонской Республике 30 лет назад в толстых стенах Батарейной тюрьмы, когда свой бесславный конец нашел 26-летний совершивший тройное убийство Рейн Орусте, пишет Rus.Postimees.
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14 июня 1990 года судья Рейн Кивилоо провозгласил, что Рейну Орусте не видать долгой жизни. "Решение окончательное, обжалованию или опротестованию не подлежит", - провозгласил Кивилоо, председатель Верховного суда ЭССР.
В начале сентября 1989 года в лесу у Рижского шоссе в Раэкюла в Пярну был найден труп неизвестного молодого человека, прикрытый ветками деревьев. Вскоре выяснилось, что это первая жертва Рейна Орусте, его друг Маргус, которого он заманил в лес двумя неделями ранее и забил до смерти. Утром 24 августа Орусте узнал, что его друг Маргус по какой-то причине ночевал в милиции. Орусте подозревал, что Маргус предал его и "пошел жаловаться", поэтому нужно было что-то делать. Орусте рассказал, что хотел посадить друга на рижский поезд и отправить из города.