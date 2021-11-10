Ср, 10.11.2021
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В чем фишка? ⟩ А если уволиться и зарабатывать только соцсетями? Это реально!

Anny Minai и Раиса Смирнова

ФОТО: Виктор Девятов/ TVNET

Гостьей нового выпуска авторской программы журналиста RUS TVNET Раисы Смирновой "В чем фишка?" стала латвийский блогер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица). Она рассказала о том, как открыла для себя новую профессию, уволилась с работы и стала зарабатывать только соцсетями.

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* Выпуск был снят до введения режима ЧС 

Видео: Интервью с Anny Minai

Казалось ли вам когда-нибудь, что вы находитесь не на своем месте?

Если да, то вы поймете нашу героиню. Анна говорит, что долгое время занималась не своим делом. По образованию она логист, но почти 4 года проработала в онлайн-казино, где крутила рулетку. При этом девушке всегда казалось, что она рождена для чего-то большего.

"Почему бы тебе не стать блогером?" - предложил ей однажды молодой человек. Анне эта идея сначала не понравилась. Ей казалось, что никому не будет интересно, если она будет рассказывать о своей жизни. Реальность оказалось иной: один из ее роликов в TikTok собрал почти 7 миллионов просмотров, на нее подписались свыше 75 тысяч человек, посыпались выгодные рекламные предложения,

а в 2021 году она написала заявление об уходе и решила зарабатывать только соцсетями...

Anny Minai

ФОТО: Виктор Девятов/TVNET

Почему такой псевдоним?

"Потому что я успеваю все. Я всегда и везде", - улыбаясь отвечает Анна.

В детстве мама называла ее "Анька-пулеметчица". Девушка признается, что старается успеть везде. Она может рано проснуться, убраться дома, что-то приготовить, снять ролик и погулять с друзьями: "Я просто успеваю все! Я - торпеда! Успеваю все, всегда и везде".

Одна из узнаваемых черт Анны - это глаза разного цвета, или гетерохромия...