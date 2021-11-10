В чем фишка? ⟩ А если уволиться и зарабатывать только соцсетями? Это реально!

Казалось ли вам когда-нибудь, что вы находитесь не на своем месте?

Если да, то вы поймете нашу героиню. Анна говорит, что долгое время занималась не своим делом. По образованию она логист, но почти 4 года проработала в онлайн-казино, где крутила рулетку. При этом девушке всегда казалось, что она рождена для чего-то большего.

"Почему бы тебе не стать блогером?" - предложил ей однажды молодой человек. Анне эта идея сначала не понравилась. Ей казалось, что никому не будет интересно, если она будет рассказывать о своей жизни. Реальность оказалось иной: один из ее роликов в TikTok собрал почти 7 миллионов просмотров, на нее подписались свыше 75 тысяч человек, посыпались выгодные рекламные предложения,