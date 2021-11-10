В чем фишка? ⟩ А если уволиться и зарабатывать только соцсетями? Это реально!

Гостьей нового выпуска авторской программы журналиста RUS TVNET Раисы Смирновой "В чем фишка?" стала латвийский блогер Анна Минайленко (Anny Minai, или Анька-пулеметчица). Она рассказала о том, как открыла для себя новую профессию, уволилась с работы и стала зарабатывать только соцсетями.
Казалось ли вам когда-нибудь, что вы находитесь не на своем месте?
Если да, то вы поймете нашу героиню. Анна говорит, что долгое время занималась не своим делом. По образованию она логист, но почти 4 года проработала в онлайн-казино, где крутила рулетку. При этом девушке всегда казалось, что она рождена для чего-то большего.
"Почему бы тебе не стать блогером?" - предложил ей однажды молодой человек. Анне эта идея сначала не понравилась. Ей казалось, что никому не будет интересно, если она будет рассказывать о своей жизни. Реальность оказалось иной: один из ее роликов в TikTok собрал почти 7 миллионов просмотров, на нее подписались свыше 75 тысяч человек, посыпались выгодные рекламные предложения,
а в 2021 году она написала заявление об уходе и решила зарабатывать только соцсетями...
Почему такой псевдоним?
"Потому что я успеваю все. Я всегда и везде", - улыбаясь отвечает Анна.
В детстве мама называла ее "Анька-пулеметчица". Девушка признается, что старается успеть везде. Она может рано проснуться, убраться дома, что-то приготовить, снять ролик и погулять с друзьями: "Я просто успеваю все! Я - торпеда! Успеваю все, всегда и везде".
Одна из узнаваемых черт Анны - это глаза разного цвета, или гетерохромия...