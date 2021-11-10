Как мы будем делить ИВЛ? У Центра медицины катастроф есть план

Если ресурсы интенсивной терапии на исходе, в отделение может не попасть пациент с сердечной недостаточностью V степени (по NYHA). Но если отделения заполнены на 100%, то в терапии откажут и тому, у кого сердечная недостаточность III степени. В конце октября Министерство здравоохранения одобрило новую версию "Принципов распределения ресурсов интенсивной терапии". Рассказываем, кому откажут в ИВЛ, если в медицине наступит критическая ситуация.

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У Службы неотложной помощи есть такое подразделение — Центр медицины катастроф. Медициной катастроф принято называть помощь в таких условиях, когда на одного врача приходится множество больных. Латвийский центр отвечает за стратегию и планы на случай стихийных бедствий. В частности, среди прочих документов центр разработал принципы распределения ресурсов интенсивной терапии — это приложение к Национальному плану оказания помощи при бедствиях. Иными словами, протокол, который определяет, кому достанется ИВЛ, когда нуждающихся будет больше, чем аппаратов и койко-мест.

До недавних пор он (протокол) назывался "Принципы распределения ресурсов интенсивной терапии во время пандемии Сovid-19 в Латвии" с уточнением, что принципы носят рекомендательный характер. Однако в конце октября сменил название на "Использование ограниченных ресурсов интенсивной терапии в чрезвычайных ситуациях во время пандемии Covid-19 (приоритизация пациентов интенсивной терапии)".

Документ со страшным подзаголовком "Государственный план медицины катастроф 2020" на десяти страницах дает четкие и ясные инструкции, как поступать, когда потребность в медицинских ресурсах будет превышать пропускную способность — то есть когда больных, нуждающихся в стационарном лечении, станет больше, чем коек, аппаратов ИВЛ и самих медиков, способных оказать помощь.

Принципы распределения ресурсов в условиях кризиса в Латвии совместно разработали Ассоциация анестезиологов и реаниматологов и Медицинская ассоциация, взяв за основу международные правила медицинской этики, а также изучив опыт Италии, Австрии, Германии, Великобритании и США.

"В ситуации пандемии, когда доступность медицинских ресурсов сильно ограничена, действия медицинских работников должны по-прежнему основываться на фундаментальных принципах медицинской этики, осуществляться в соответствии с обстановкой и с целью спасения как можно большего числа жизней. Поведение медицинских работников основано на уважении к жизни при предоставлении медицинских услуг независимо от национальности, расы, религии, возраста, пола, сексуальной ориентации, политических взглядов и социального статуса пациента и без какой-либо дискриминации", — отмечается в документе.