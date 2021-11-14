Аннелиза Михель (Anneliese Michel) умерла после 67 сеансов экзорцизма. Ее дело на суде вызвало один их наиболее печально известных резонансов 20-го века. Что вынудило семью несчастной поверить в ее одержимость, каковы были мотивы участников церемонии экзорцизма и какой конец ждал эту ужасную историю?

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В июле 1976 года Аннелиза Михель была найдена мертвой в своей постели. По мнению экспертов, она умерла от бессилия, голода и бесчисленных травм, полученных в результате экзорцизма.

Таинственные и пугающие обстоятельства смерти 24-летней девушки, конечно, вызвали широкий резонанс в обществе. Дело Аннелизы, актуализировавшее важный вопрос о границах свободы религии, вошло в историю как одно из самых шокируемых.