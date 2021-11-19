Мрачным и дождливым утром ноябрьского воскресенья, когда снаружи бушует вирус, а душу кусает осенняя меланхолия, мы с любимой отправились на по-прежнему таинственную для меня улицу Патверсмес на Саркандаугаве. Там хотели посмотреть эпические дома сталинских времен, место, где в 90-е годы стрелялись бандиты, школу Жюля Верна и аптеку в самом начале улицы, в которую, как говорят, один раз на похищенном трамвае вломились сбежавшие из тюрьмы зэки. Все это сделать у нас получилось, как и чуть не получилось попасть в когти КГБ.

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Проводимые взглядом агента КГБ, движемся вперед. Там я уже вижу роковой перекресток улиц Витолу и Патверсмес, где произошло одно из самых безжалостных ограблений в истории Латвии. В частности, 8 июня 1993 года при свете дня в районе улиц Патверсмес и Витолу вооруженные бандиты начали стрелять по микроавтобусу предприятия Latvijas Bērzs, в котором везли зарплату работников. Были застрелены водитель, кассир и бухгалтер, кроме того, была ранена находившаяся в микроавтобусе малолетняя девочка.

Бандитам удалось похитить примерно 25 тысяч долларов наличными. Понятия не имею, сколько это было в 90-е годы, как и нет ни малейшего понимания, почему зарплату работникам платили в долларах. Пишите в комментариях, расскажите незнающему.