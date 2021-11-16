"Правительство и работодатель давят"; "не пустят в магазин", "только из-за детей"; "чтобы нормально сходить к врачу"; "без сертификата нужно идти в лесные братья - жизни не будет"; "без вакцины эту заразу не остановить"; "с удовольствием, если доктор приезжает". Таковы причины, которые называют жители Лудзы, решившие получить прививку против Covid-19 "ближе к дому" во время выездной вакцинации, интенсивно начатой в Латгале.

Для абонентов

На карте охвата вакцинацией Латгале окрашено в бледно-желтый цвет, а это означает, что в регионе с вакцинацией не складывается - привилось всего около 30% жителей. Чтобы увидеть, что вакцинирование, как было обещано, набирает мощь, и что об этом думают жители, мы поехали почти за 300 километров от Риги - в отдаленные волости и поселки Лудзенского края, где каждый день в волостном управлении, фельдшерском пункте или доме культуры есть возможность получить прививку. Лудзенский край "собрался" - в начале сентября удельный вес вакцинированных был 22,3%, а ноябрь начался уже с 33,5%.