Жизнь в окрестностях Центрального рынка Таллинна была особенно неспокойна в и без того суровые 1990-е. 12 октября 1999 года около 10 часов утра в подъезде дома по адресу Ластекоду, 26, пятью выстрелами был убит бывший вице-мэр Таллинна Майт Метсамаа (Центристская партия), рассказывает Limon.ee.

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В то время Майт Метсамаа был известен не только как политик и бизнесмен, но и как злостный нарушитель правил дорожного движения. Многие жители Табасалу не раз отмечали, что он часто садился за руль своего черного Mercedes с регистрационным номером 666ESS в нетрезвом состоянии и превышал скоростной режим.