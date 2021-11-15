В каких отраслях через месяц наступит коллапс из-за нехватки кадров?

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Справятся ли предприятия с оттоком кадров или в ряде отраслей произойдет коллапс: автобусы перестанут ходить, магазины в регионах закроют, продуктов будет не хватать, дворы зарастут грязью и мусором, а беспомощные лежачие больные останутся без ухода? KLIK поговорил с предприятиями и отраслевыми ассоциациями, которые поделились инсайдерской информацией. Судя по прогнозам, зима будет тяжелой…

Согласно распоряжению КМ от 9 октября "О провозглашении чрезвычайной ситуации", предполагалось, что уже с 15 ноября все работники государственных и муниципальных организаций и предприятий будут обязаны иметь Covid-сертификат. С 15 же декабря это предписывалось и всем трудящимся в частном секторе, работающим очно и "вступающими в прямой контакт с клиентами". На заседании в минувший вторник правительство сдвинуло срок обязательной вакцинации для публичного сектора на месяц. Таким образом, час "Ч" для всех очно работающих грянет 15 декабря.

Причем, как подчеркивается в недавнем сообщении Госканцелярии, это касается и индивидуально занятых персон, включая лесных и сельскохозяйственных рабочих, водителей грузовиков, уборщиков, охранников и т.п. Исключение предусмотрено лишь для сотрудников частных фирм, работающих из дома. Прочих антиваксеров ждет отстранение от работы и неоплачиваемый простой на срок до трех месяцев. И если за это время человек не возьмется за ум, то с вещами на выход.

Отметим, что сей метод кнута, которыми власти пытаются обуздать пандемию, далеко не все приняли безропотно. Недавно в СМИ были публикация о креативной учительнице, которая по объявлению искала ковидного больного, дабы заразиться от него, переболеть в легкой форме и получить сертификат, не прибегая к вакцинации. Проскакивала информация и о том, что многие водители как пассажирских автобусов, так и грузового транспорта, ищут работу за кордоном – где от них не требуется обязательная вакцинация. Это, к слову, стало и одной из причин для сокращения рейсов как в столице, так и в регионах.