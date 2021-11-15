Пн, 15.11.2021
Подпишись
LAT
Более точный поиск

В каких отраслях через месяц наступит коллапс из-за нехватки кадров?

Иллюстративное фото

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Ровно через месяц, с 15 декабря, практически все работники как государственного, так и частного сектора, работающие очно, будут обязаны иметь Covid-сертификат. Власти пошли на уступки и продлили срок наступления часа "Ч", дабы дать возможность завершить процесс вакцинации тем, кто успел вколоть лишь первую дозу. Однако армия антиваксеров все еще значительная – некоторые готовы лишиться работы, лишь бы им не ввели "сомнительную жижу". 

Для абонентов Для абонентов

Справятся ли предприятия с оттоком кадров или в ряде отраслей произойдет коллапс: автобусы перестанут ходить, магазины в регионах закроют, продуктов будет не хватать, дворы зарастут грязью и мусором, а беспомощные лежачие больные останутся без ухода? KLIK поговорил с предприятиями и отраслевыми ассоциациями, которые поделились инсайдерской информацией. Судя по прогнозам, зима будет тяжелой…

Согласно распоряжению КМ от 9 октября "О провозглашении чрезвычайной ситуации", предполагалось, что уже с 15 ноября все работники государственных и муниципальных организаций и предприятий будут обязаны иметь Covid-сертификат. С 15 же декабря это предписывалось и всем трудящимся в частном секторе, работающим очно и "вступающими в прямой контакт с клиентами". На заседании в минувший вторник правительство сдвинуло срок обязательной вакцинации для публичного сектора на месяц. Таким образом, час "Ч" для всех очно работающих грянет 15 декабря.

Причем, как подчеркивается в недавнем сообщении Госканцелярии, это касается и индивидуально занятых персон, включая лесных и сельскохозяйственных рабочих, водителей грузовиков, уборщиков, охранников и т.п. Исключение предусмотрено лишь для сотрудников частных фирм, работающих из дома. Прочих антиваксеров ждет отстранение от работы и неоплачиваемый простой на срок до трех месяцев. И если за это время человек не возьмется за ум, то с вещами на выход.

Отметим, что сей метод кнута, которыми власти пытаются обуздать пандемию, далеко не все приняли безропотно. Недавно в СМИ были публикация о креативной учительнице, которая по объявлению искала ковидного больного, дабы заразиться от него, переболеть в легкой форме и получить сертификат, не прибегая к вакцинации. Проскакивала информация и о том, что многие водители как пассажирских автобусов, так и грузового транспорта, ищут работу за кордоном – где от них не требуется обязательная вакцинация. Это, к слову, стало и одной из причин для сокращения рейсов как в столице, так и в регионах.

Пару недель назад Rīgas namu pārvaldnieks сообщило, что может уволить порядка 200 сотрудников. И на некоторых домах в микрорайонах, а также на досках в интернете появились объявления о вакансиях дворников. По неофициальной информации, тяжелая ситуация сложилась и в сегменте услуг ухода за лежачими больными и инвалидами – желающих работать на такой тяжелой и ответственной работе за скромное вознаграждение и так немного, а требования обязательной вакцинации еще более усугубили ситуацию.

Коллапс грядет и в строительной отрасли. Как уже сообщал Klik, в некоторых фирмах, особенно в Латгалии, непривиты до 80% работников. Причем ряд из них трудится в узкопрофильных нишах - альтернативы просто нет. А значит, работы на ряде объектов могут быть просто парализованы. При этом сами рабочие не пропадут – они без проблем трудоустроятся за рубежом, где не столь жесткие ограничения, либо будут вчерную шабашить на ремонте квартир и частных домов, где сейчас огромный спрос на умелые руки. Отраслевая ассоциация даже обратилась к правительству, с просьбой объявить форс-мажор.

Как сообщила KLIK генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне, по данным Минэкономики, самый высокий охват вакцинации - не менее 90% - наблюдается в сферах здравоохранения, гостеприимства, образования и госуправления: в основном в отраслях, которые сильно зависят от бюджетного финансирования.

Самый же низкий - в промышленной, транспортной, строительной, развлекательной и энергетической отраслях.

Впрочем, признает эксперт, в ряде этих секторов и более низкие эпидемиологические риски, связанные с работой на воздухе, хорошей вентиляцией, возможностью соблюдать дистанцию, что в некоторой степени снижает мотивацию трудящихся.

Лига Менгельсоне отмечает, что больше всего грядущие ограничения могут затронуть производственный сектор, торговлю, транспорт и строительство. И из-за ведения строгих ограничений некоторым компаниям уже приходится реорганизовывать свой график работы. "Учитывая довольно сложную ситуацию на рынке труда, где наблюдается нехватка рабочих рук, можно ожидать, что работодатели приложат все усилия, чтобы не увольнять этих людей и различными способами будут пытаться мотивировать сотрудников вакцинироваться", рассказала эксперт. И добавила, что с людьми проводят беседы, предоставляют им оплачиваемые выходные после прививки, организуют вакцинацию на предприятиях и т.п.. "Соответствующая коммуникация, взаимное доверие и осознание того, что от общественного здоровья напрямую зависит то, как быстро экономика возвратится в нормальное русло, являются ключевыми инструментами мотивации", - подытожила глава конфедерации работодателей.

Вот что рассказали KLIK представители ряда отраслей.